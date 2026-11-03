В Европе экстренно посадили восемь самолетов из-за угроз взрывов. Фото:

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Перебої в авіаційному сполученні виникли в низці країн Європи через анонімні погрози.

Напередодні вісім літаків у різних європейських країнах здійснили екстрені посадки через підозри про загрозу вибуху на борту. Після приземлення кожен літак ретельно перевіряли. У Польщі, Іспанії, Італії та Болгарії пасажирів зустрічали силовики та сапери. Після перевірок не було знайдено жодної вибухівки. Про це повідомило видання Telegraph.

Зазначається, що 2 листопада варшавський аеропорт імені Фридерика Шопена тимчасово припиняв роботу, бо з’явилася інформація про загрозу вибуху на рейсі Скандинавської системи авіаліній (SAS), що прямував із Копенгагена до Варшави. А раніше через анонімне повідомлення про бомбу закривали аеропорт «Варшава-Модлін».

Угорщина вчора екстрено піднімала в повітря винищувачі Gripen, бо надійшло повідомлення повідомлення про загрозу вибуху на борту пасажирського літака Wizz Air, який летів із Лондона до болгарської Софії. Пілоти вимушено посидали авіалайнер в аеропорту Будапешта.

Також виникла ситуація з літаком Ryanair з 121 пасажиром, який летів із Манчестера до Мурсії. В Іспанії пасажирів евакуювали, а літак перевіряли.

Крім того, інформували про потенційну бомбу на борту літака з Ізраїлю. Його посадили в Софії, а перевіряли літак бійці антитерористичного підрозділу.

Нагадаємо, у жовтні блискавка вдарила в носову частину пасажирського літака індійської авіакомпанії IndiGo, який летів з індійського Патни до Лакхнау. Удар стався під час заходу авіалайнера на посадку. На борту перебували 104 пасажири та шестеро членів екіпажу. Ніхто не постраждав.

Джерело: Telegraph