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Полиция заблокировала подходы к посольству Эстонии в Киеве. Фото:

Подозревают покушение на теракт: перекрыто движение к посольству Эстонии в Киеве (ВИДЕО)

23 окт 2026, 14:06
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Посольство Естонії в Києві оточили правоохоронці.

У п’ятницю, 23 жовтня, силовики перекрили рух вул. Євгена Чикаленка — між посольством Естонії і відомим київським рестораном «Антверпен». Попередньо відомо, що під будівлю дипломатичного відомства хтось підкинув предмет, схожий на соляний фільтр. Про це з місця події передає кореспондент «Ракурсу».

На місці події працюють вибухотехніки Національної поліції. Попередньо, правоохоронці підозрюють замах на терористичний акт — ст. 15 кримінального кодексу України.

Офіційно про інцидент біля естонського дипломатичного відомства влада або правоохоронці ще не інформували.

Нагадаємо, у жовтні Естонія ввела заборону на перевезення зерна з РФ та Білорусі своєю територією.Заборона на транзит була введена на у відповідь на блокаду Росією експорту зернових з України.

Источник: Ракурс


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