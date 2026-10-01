Естонія заборонила транзит зерна з РФ та Білорусі через свою територію. Фото:

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Естонія ввела заборону на перевезення зерна з РФ та Білорусі своєю територією.

Заборона на транзит була введена на у відповідь на блокаду Росією експорту зернових з України. Також наразі Естонія працює з Латвією та Литвою, щоб російське та білоруське збіжжя не проходило через жоден із балтійських портів. Про це міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкн повідомив у соціальній мережі Х.

Я вже у вересні попереджав: не плануйте транспортування російського зерна через Естонію. Сьогодні ми перетворили це попередження на закон, — йдеться у повідомленні.

Глава естонського МЗС наголосив, що РФ не може вести загарбницьку війну й очікувати, що їй будуть допомагати підтримувати торговельні потоки.

Як відомо, в 2024 році Європейський Союз ввів мита на російське й білоруське зерно, але не заборонив його транзит до третіх країн.

Нагадаємо, в Кабміні заявляли, що Україна розглядає використання портів Балтійського моря, бо російські обстріли фактично блокували чорноморські порти. Новий альтернативний маршрут може забезпечити вивезення до 20 млн т сільськогосподарської продукції, але збільшить витрати приблизно на 100 дол. на кожну тонну.