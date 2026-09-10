Україна запровадила спеціальний режим на кордоні з Білоруссю та Росією. Фото:

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Кабінет міністрів України запровадив спеціальний прикордонний режим уздовж кордону з Російською Федерацією та Білоруссю.

Набрала чинності урядова постанова, якою на період дії воєнного стану на земельних ділянках шириною 1 км уздовж лінії державного кордону з РФ та Білоруссю встановлюється спеціальний прикордонний режим. Про це Державна прикордонна служба України 10 вересня повідомила у Telegram.

Зазначається, що в межах зазначеної території забороняється вільний в’їзд, перебування, проживання та пересування осіб. Також не дозволено проводити роботи, які не пов’язані із відсіччю збройній агресії проти України, обороною або охороною кордону.

При цьому встановлені обмеження поширюються на всі земельні ділянки, що входять до визначеної кілометрової смуги вздовж лінії державного кордону, — наголосили в ДПСУ.

На сайті уряду пояснили, що обмеження запровадили, бо існує ризик використання території Білорусі для дестабілізації суспільно-політичної ситуації у прикордонних регіонах або ж ведення розвідувально-підривної діяльності.

Нагадаємо, в Білорусі в Гомельській області поблизу села Якимівка триває будівництво залізничної інфраструктури. Зводиться під’їзна залізнична колія, яка розрахована на прийом ешелонів до 60 вагонів, а також вантажна платформа з рампою для розвантаження колісної та гусеничної військової техніки.