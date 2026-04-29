Білорусь перестала випускати за кордон російських призовників

Білорусь почала обмежувати виїзд громадян Російської Федерації призовного віку.

Власникам паспорта країни-агресора, які отримали повістки про військовий призов, фактично закрили один із маршрутів для ухилення від служби. Наразі Білорусь не випускає росіян, яким Москва заборонила виїзд. Про це пише «Белсат» із посиланням на представника Державного прикордонного комітету Білорусі.

За його словами, якщо на росіянина не накладені обмеження на виїзд, він може залишити Білорусь. Водночас у разі заборони всі питання слід адресувати РФ. Також прикордонник наголосив, що Мінськ і Москва використовують «спільну базу даних», яка дозволяє білоруським прикордонникам перевіряти обмеження на виїзд для російських громадян.

Видання The Moscow Times з посиланням на білоруські ЗМІ поінформувало, що цього тижня в аеропорту Мінська вперше затримали росіянина, внесеного до бази військового обліку. Він намагався вилетіти до Грузії та Вірменії, однак йому відмовили у виїзді. За словами юристів, це перший відомий випадок після запуску в Росії цифрової системи військових повісток у 2023 році.

Нагадаємо, 28 квітня президент Володимир Зеленський після доповіді ГУР заявив, що російське політичне керівництво планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, і зокрема за рахунок розширення мобілізаційних процесів у Росії.

Джерела: «Белсат», The Moscow Times