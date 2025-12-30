Російський «Орєшнік» заступив на бойове чергування у Білорусі. Фото:

Мобільний наземний ракетний комплекс «Орєшнік» офіційно розпочав бойове чергування в Білорусі.

Вже відбулася урочиста церемонія заступлення підрозділу на бойове чергування. Перед виходом на чергування фахівці бойових розрахунків пуску, зв’язку, охорони та енергопостачання, а також механіки-водії підрозділу пройшли перепідготовку на навчально-тренувальних засобах. Про це 30 грудня повідомило Міністерство оборони Росії.

Командування оборонного відомства країни-агресора заявило, що в Білорусі «заздалегідь створені всі умови для бойового чергування та проживання російських військовослужбовців». Наразі ці солдати освоюють нові райони бойового патрулювання.

Окупанти нагадали, що комплекс «Орєшнік» може уражати цілі на відстані до 5 тис. км, оснащуватися як звичайними, так і спеціальними боєголовками та запускатися з будь-якої точки маршруту патрулювання.

Нагадаємо, 18 грудня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російський балістичний комплекс «Орешнік» нібито вже перебуває на території країни і заступає на бойове чергування.