Блекаут у російському Бєлгороді стався після ракетного удару.

Ракетний удар по російському Бєлгороду було завдано в ніч на 6 лютого.

Вчора в місті прогриміла низка вибухів. Ймовірно, була атакована місцева ТЕЦ. Невдовзі після цього у деяких районах почалися перебої зі світлом та теплом. Окрім світла та тепла, у деяких районах Бєлгорода та передмістя, зникла також вода і припинило мовлення місцеве телебачення. Про це губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков та місцеві пабліки повідомили у Telegram.

Місцевий губернатор В’ячеслав Гладков підтвердив атаку та заявив, що на території обласного центру нібито немає ніяких військових об'єктів. Також він заявив про «серйозні пошкодження».

Нагадаємо, у жовтні минулого року ракети вдарили по ТЕЦ «Луч» в Бєлгородській області. Після влучань по тепловій електростанції фіксувалося відключення світла у кількох районах міста. На території ТЕЦ була пожежа, над об'єктом здіймався густий дим.