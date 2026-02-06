Ракурсhttps://racurs.ua/
Ракетний удар по російському Бєлгороду було завдано в ніч на 6 лютого.
Вчора в місті прогриміла низка вибухів. Ймовірно, була атакована місцева ТЕЦ. Невдовзі після цього у деяких районах почалися перебої зі світлом та теплом. Окрім світла та тепла, у деяких районах Бєлгорода та передмістя, зникла також вода і припинило мовлення місцеве телебачення. Про це губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков та місцеві пабліки повідомили у Telegram.
Місцевий губернатор В’ячеслав Гладков підтвердив атаку та заявив, що на території обласного центру нібито немає ніяких військових об'єктів. Також він заявив про «серйозні пошкодження».
Нагадаємо, у жовтні минулого року ракети вдарили по ТЕЦ «Луч» в Бєлгородській області. Після влучань по тепловій електростанції фіксувалося відключення світла у кількох районах міста. На території ТЕЦ була пожежа, над об'єктом здіймався густий дим.