Нафтобаза в місті Лабінск Краснодарського краю Росії була атакована дронами.

Ймовірно, було атакувано підприємство «Агронафтопродукт», яке спеціалізується на оптовій та роздрібній торгівлі паливом. Ця компанія займається постачанням дизпалива й бензину для для сільськогосподарських підприємств, промислових об'єктів та приватних АЗС. Про обстріл заявив оперативний штаб Краснодарского краю.

Моніторингові Telegram-канали вже опублікували фото й відео масштабної пожежі на об'єкті. Горять декілька резервуарів.

Також українські дрони кілька ночей поспіль б’ють по Москві. Мер російської столиці Сергій Собянін заявив, що за останні дві доби сили ППО начебто знищили безпосередньо на підльоті до міста й на другому рубежі до Москви близько 250 безпілотників.

Тим часом Міноборони РФ заявило про «знищення» 145 українських БпЛА упродовж минулої ночі.

Як відомо, Краснодарський край є стратегічним хабом для армії Росії. Нафтобази цього регіону постійно задіяні для поповнення запасів окупаційної армії, яка воює на півдні України.

Нагадаємо, в ніч на 12 березня дрони вдарили по нафтогазовому комплексу «Тихорецьк-Нафта» — одному із найбільших перевалочних пунктів нафти на півдні РФ, який розташований у Краснодарському краї та входить до структури компанії «Транснефть».