Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У Бєлгороді зникло світло. Фото: соцмережі

Ракети пошкодили ТЕЦ у Бєлгороді — місто частково знеструмлене (ФОТО)

6 жов 2025, 15:55
999

Російський Бєлгород частково знеструмлено у понеділок, 6 жовтня.

Сьогодні була атакована місцева ТЕЦ «Луч». По тепловій електростанції вдарили ракетами, а перед цим у Бєлгородській області оголошували ракетну небезпеку. Після прильотів сталося відключення світла у кількох районах міста. На території ТЕЦ виникла пожежа, над об'єктом здіймається густий дим. Про це пишуть російські Telegram-канали.

Місцевий губернатор В’ячеслав Гладков заявив, що внаслідок ракетного удару одна людина загинула, ще одну госпіталізували з осколковим пораненням. Чиновник підтвердив, що у кількох районах спостерігаються проблеми з електрикою.

У Бєлгороді зникло світло. Фото: соцмережі

У Бєлгороді зникло світло. Фото: соцмережі

У Бєлгороді зникло світло. Фото: соцмережі

Нагадаємо, 6 жовтня у Чернігівській області продовжують діяти графіки відключення електроенергії, а наразі без світла перебувають один із мікрорайонів Чернігова та частина населених пунктів Прилуцького району. Наразі енергетики працюють над відновленням, щоб найшвидше заживити абонентів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів