В Белгороде исчез свет. Фото: соцсети

Ракеты повредили ТЭЦ в Белгороде — город частично обесточен (ФОТО)

6 окт 2025, 15:55
Російський Бєлгород частково знеструмлено у понеділок, 6 жовтня.

Сьогодні була атакована місцева ТЕЦ «Луч». По тепловій електростанції вдарили ракетами, а перед цим у Бєлгородській області оголошували ракетну небезпеку. Після прильотів сталося відключення світла у кількох районах міста. На території ТЕЦ виникла пожежа, над об'єктом здіймається густий дим. Про це пишуть російські Telegram-канали.

Місцевий губернатор В’ячеслав Гладков заявив, що внаслідок ракетного удару одна людина загинула, ще одну госпіталізували з осколковим пораненням. Чиновник підтвердив, що у кількох районах спостерігаються проблеми з електрикою.

Нагадаємо, 6 жовтня у Чернігівській області продовжують діяти графіки відключення електроенергії, а наразі без світла перебувають один із мікрорайонів Чернігова та частина населених пунктів Прилуцького району. Наразі енергетики працюють над відновленням, щоб найшвидше заживити абонентів.

