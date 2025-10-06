Новини
Ракурс
На Чернігівщині діють графіки відключення світла

Один з мікрорайонів Чернігова залишається без електропостачання — ОВА

6 жов 2025, 12:37
У Чернігівській області продовжують діяти графіки відключення електроенергії.

Про це сьогодні, 6 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

В області діють графіки погодинних відключень: «3 через 3». За сприятливих умов у мережі енергетики скорочують час відключень, — зазначив він.

Чаус додав, що наразі залишаються без електропостачання:

  • один із мікрорайонів Чернігова;
  • частина населених пунктів Прилуцького району.

«Енергетики працюють над відновленням, щоб найшвидше заживити абонентів. Для вирішення проблемних питань по Чернігову задіюємо додаткові ресурси. Без подробиць», — зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, рашисти останнім часом активно атакують енергетичну інфраструктуру Чернігівської області.

Джерело: Ракурс


