У Чернігівській області продовжують діяти графіки відключення електроенергії.

Про це сьогодні, 6 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

В області діють графіки погодинних відключень: «3 через 3». За сприятливих умов у мережі енергетики скорочують час відключень, — зазначив він.

Чаус додав, що наразі залишаються без електропостачання:

один із мікрорайонів Чернігова;

частина населених пунктів Прилуцького району.

«Енергетики працюють над відновленням, щоб найшвидше заживити абонентів. Для вирішення проблемних питань по Чернігову задіюємо додаткові ресурси. Без подробиць», — зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, рашисти останнім часом активно атакують енергетичну інфраструктуру Чернігівської області.