Російські дрони атакували локомотив, поїзд та колії на Сумщині й Чернігівщині. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211948-rosiyski-bpla-urazyly-lokomotyv-ta-poyizd-na-sumschyni-y-chernigivschyni.html

Ракурс

Країна-агресор РФ знову атакувала цивільну залізничну інфраструктуру України.

У Сумській та Чернігівській областях ворожі дрони. Зокрема на станції Конотоп ворожий безпілотник вразив локомотив, який мав приєднатися до пасажирського поїзда. А поблизу станції Терещенська було пошкоджено залізничну колію. Рух на цій ділянці тимчасово обмежували для проведення ремонтних робіт. Про це міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив у Facebook.

За його словами, один із російських БпЛА влучив у службовий автомобіль залізничників, які прямували для відновлення колії. Один працівник отримав осколкові поранення та був госпіталізований, інших членів бригади евакуювали.

А в Чернігівській області на станції Сновськ внаслідок російської атаки було уражено дизель-поїзд. Пожежу оперативно ліквідували, наразі тривають відновлювальні роботи, рух поїздів забезпечено.

Тим часом Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegramопублікувала фото наслідків атаки російських військ на залізницю у Сумській області, зокрема у Конотопському районі. Влучання ворожого дрона призвело до загоряння електропотяга. Рятувальники вже ліквідували пожежу.

Нагадаємо, 5 лютого росіяни масовано атакували безпілотниками залізничну інфраструктуру Сумської області. У Шосткинському районі під обстріл потрапила залізничниця — чергова по станції, яка прямувала на роботу. Також ворожий удар прийшовся і по «Вагону незламності», який розміщено в громаді для обігріву мешканців. Люди на той момент перебували в укритті.