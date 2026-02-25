Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
57-річний рятувальник загинув внаслідок удару дрона на Сумщині, фото: ДСНС Сумщини

На Сумщині внаслідок удару FPV-дрона загинув рятувальник

25 лют 2026, 14:55
999

На Сумщині у Великописарівській громаді внаслідок удару російського FPV-дрона сьогодні, 25 лютого, загинув рятувальник.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Сумщини.

Ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль, внаслідок чого загинув Павло Колісник — пожежний-рятувальник 33-го державного пожежно-рятувального поста 1-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Сумській області. Він повертався з чергування, коли російський дрон поцілив у його автівку, — вказано в повідомленні.

У ДСНС загиблий працював з 1997 року.

Також про загибель 57-річного чоловіка внаслідок удару дрона у Великописарівській громаді повідомив на своїй Фейсбук-сторінці очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Ворог поцілив у його цивільну автівку. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці, — зазначив очільник ОВА.

57-річний рятувальник загинув внаслідок удару дрона на Сумщині, фото: ДСНС Сумщини

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів