Наслідки російської атаки на Сумщині. фото: ДСНС
На Сумщині через російську атаку загинула людина (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n212104-na-sumschyni-cherez-rosiysku-ataku-zagynula-ludyna-foto-video.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 17 лютого, завдали удару по Кириківській громаді Охтирського району Сумської області. В результаті виникла масштабна пожежа в житловому секторі.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС Сумщини.
Наразі всі осередки горіння ліквідовано.
З-під завалів зруйнованого будинку, фахівцями ДСНС, було деблоковано тіло жінки. За попередньою інформацією, ще 6 людей травмовано, з них 2 дитини, — розповіли у відомстві.