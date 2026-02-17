Новини
Ракурс
Наслідки російської атаки на Сумщині. фото: ДСНС

На Сумщині через російську атаку загинула людина (ФОТО, ВІДЕО)

17 лют 2026, 12:57
Рашисти в ніч на сьогодні, 17 лютого, завдали удару по Кириківській громаді Охтирського району Сумської області. В результаті виникла масштабна пожежа в житловому секторі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Сумщини.

Наразі всі осередки горіння ліквідовано.

З-під завалів зруйнованого будинку, фахівцями ДСНС, було деблоковано тіло жінки. За попередньою інформацією, ще 6 людей травмовано, з них 2 дитини, — розповіли у відомстві.

Наслідки російської атаки на Сумщині. фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


