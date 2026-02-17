Наслідки російської атаки на Сумщині. фото: ДСНС

Рашисти в ніч на сьогодні, 17 лютого, завдали удару по Кириківській громаді Охтирського району Сумської області. В результаті виникла масштабна пожежа в житловому секторі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Сумщини.

Наразі всі осередки горіння ліквідовано.