Рашисти 17 лютого вдарили по центру Сум, скріншот відео

Перші хвилини після удару російського БПЛА по центру Сум показала поліція (ВІДЕО)

18 лют 2026, 21:34
Російські загарбники вчора, 17 лютого, атакували цивільну інфраструктуру Сум — було пошкоджено цивільну інфраструктуру, магазини та кав’ярні, а також транспортні засоби. Постраждали 11 людей.

Прес-служба Нацполіції сьогодні, 17 лютого, опублікувала відео з бодікамер поліцейських, яке показує події в момент атаки та в перші хвилини після неї.

Патрульні поліцейські одразу прибули на місця влучань: допомагали пораненим, евакуйовували громадян, спрямовували людей до укриттів і забезпечували безперешкодний проїзд спецтранспорту, — зазначили у поліції. — Попри повторні удари, поліцейські залишалися поруч та підтримували людей.

Бережіть себе — під час повітряної тривоги прямуйте до укриттів і залишайтеся там до відбою, — наголошують у поліції.

Джерело: Ракурс


