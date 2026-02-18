Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты 17 февраля ударили по центру Сум, скриншот видео
Первые минуты после удара российского БПЛА по центру Сум показала полиция (ВИДЕО)https://racurs.ua/n212146-pervye-minuty-posle-udara-rossiyskogo-bpla-po-centru-sum-pokazala-policiya-video.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 17 лютого, атакували цивільну інфраструктуру Сум — було пошкоджено цивільну інфраструктуру, магазини та кав’ярні, а також транспортні засоби. Постраждали 11 людей.
Прес-служба Нацполіції сьогодні, 17 лютого, опублікувала відео з бодікамер поліцейських, яке показує події в момент атаки та в перші хвилини після неї.
Патрульні поліцейські одразу прибули на місця влучань: допомагали пораненим, евакуйовували громадян, спрямовували людей до укриттів і забезпечували безперешкодний проїзд спецтранспорту, — зазначили у поліції. — Попри повторні удари, поліцейські залишалися поруч та підтримували людей.
Бережіть себе — під час повітряної тривоги прямуйте до укриттів і залишайтеся там до відбою, — наголошують у поліції.