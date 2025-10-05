Россия атаковала Запорожье и Чернигов: есть жертвы и масштабные разрушения

https://racurs.ua/n209490-rossiya-atakovala-zaporoje-i-chernigov-est-jertvy-i-masshtabnye-razrusheniya.html

У ніч на 5 жовтня Росія завдала масованого комбінованого удару по Запоріжжю. Зафіксовано щонайменше десять попадань.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВ Іван Федоров у своєму телеграм-каналі.

Внаслідок атаки одна людина загинула, ще дев’ять отримали поранення. Для атаки армія РФ використовувала дрони-камікадзе типу «Шахед» та керовані авіабомби (КАБ).

Удари призвели до масштабних пошкоджень критичної інфраструктури: без світла залишилося понад 73 тисячі абонентів. З них близько 67 тисяч — у самому Запоріжжі та ще понад 6 тисяч — у Запорізькому районі. Також зафіксовано перебої із водопостачанням.