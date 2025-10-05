Новини
Росія атакувала Запоріжжя та Чернігів: є жертви і масштабні руйнування

5 жов 2025, 09:21
У ніч на 5 жовтня Росія завдала масованого комбінованого удару по Запоріжжю. Зафіксовано щонайменше десять попадань.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВ Іван Федоров у своєму телеграм-каналі.

Внаслідок атаки одна людина загинула, ще дев’ять отримали поранення. Для атаки армія РФ використовувала дрони-камікадзе типу «Шахед» та керовані авіабомби (КАБ).

Удари призвели до масштабних пошкоджень критичної інфраструктури: без світла залишилося понад 73 тисячі абонентів. З них близько 67 тисяч — у самому Запоріжжі та ще понад 6 тисяч — у Запорізькому районі. Також зафіксовано перебої із водопостачанням.

