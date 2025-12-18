Дроны подожгли нефтяной танкер в Ростовской области РФ. Фото:

Невідомі дрони вночі 18 грудня атакували Ростовську область Російської Федерації.

Зокрема, були атаковані Ростов-на-Дону, Таганрог та Батайськ. У ростовському порту було уражене вантажне судно. Там загинули двоє членів екіпажу, які перебували на борту. Ще троє осіб дістали поранення. Про це повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.

Мер Ростова заявив, що після атаки вдалося запобігти розливу пального із судна. А моніторингові проекти заявили про атаку на російський танкер «Валерий Горчаков».

Крім того, гучно було й у російському Батайську. Місцева влада заявила, що унаслідок атаки загинула людина, ще семеро людей зазнали поранень. Там під ударом могла бути місцева електропідстанція.

Водночас Міністерство оборони Росії заявило про нібито збиття за ніч 47 дронів.

Нагадаємо, 10 грудня морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер «тіньового флоту» РФ Dashan. Судно під прапором Коморських Островів рухалося у виключній економічній зоні України в напрямку портового терміналу «Новоросійськ». Внаслідок атаки танкер зазнав критичних пошкоджень й був виведений з ладу.