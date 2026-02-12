Арсенал ГРАУ у Волгоградській області РФ зазнав потужних ударів. Фото: соцмережі

Ракурс

Арсенал ГРАУ у Волгоградській області Росії зазнав удару вночі 12 лютого.

Арсенал головного ракетно-артилерійського управління армії РФ поблизу селища Котлубань був атакований ракетами. Російська ППО намагалася відбивати атаку, а після падіння «уламків» на стратегічному об'єкті виникла пожежа. Через загрозу детонації боєприпасів влада оголосила евакуацію жителів Котлубані, яких ввозитимуть автобусами. Про це заявив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

Моніторингові Telegram-канали та OSINT-аналітики поінформували, що внаслідок атаки горить територія військової частини 57229/51. Саме там знаходиться великий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ.

Цей ГРАУ вже неодноразово зазнавав ударів. Так, у листопаді 2023 року внаслідок атаки там згорів склад із боєприпасами стрілецької зброї, а близько 630 людей евакуювали. Також об'єкт був атакований у березні 2024 та березні 2025 років.

Нагадаємо, у серпні Сили оборони України атакували 100-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у районі населеного пункту Нея Костромської області. Ціль була уражена, а на території об'єкта виникла пожежа.