Дрони атакували оборонне підприємство у російських Чебоксарах

Вибухи гриміли у російському місті Чебоксари, що є столицею Чуваської Республіки РФ.

Вранці у середу, 18 лютого, відбулася атака безпілотників у Новопівденному районі Чебоксар та в Чебоксарському окрузі (Яуші). Ніхто не постраждав. Не було зафіксовано руйнувань капітальних будов. Пошкоджено лише кілька автомобілів. Про це губернатор республіки Олег Ніколаєв повідомив у соцмережах.

Згодом відбулася повторна атака, але місцеві мешканці кажуть про три хвилі атак. Внаслідок дронової атаки запроваджувалося обмеження на роботу аеропорту, а місцеві школи перейшли на роботу в дистанційному форматі. Через перекриття доріг у Чебоксарах фіксували значні затори.

Російські пабліки пишуть, що ціллю атаки був завод із виготовлення навігаційного обладнання й компонентів до крилатих і балістичних ракет «ВНІІР-Прогрес». Цей завод у Чебоксарах виготовляє ГНСС-приймачі та антени для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo та модулі типу «Комета», що застосовуються у дронах-камікадзе типу Shahed, а також у ракетах комплексів «Іскандер-М», «Калібр», модулях УМПК для авіабомб.

Нагадаємо, в ніч проти 17 лютого безпілотники СБУ атакували російський хімзавод «Метафракс Кемікалс», розташований у Пермському краї. Підприємство, яке є із найбільших виробників метанолу у РФ та Європі, й знаходиться за понад 1 тис. 600 км від кордону з Україною.