Білорусь будує залізницю для нового військового полігону поблизу кордону з Україною. Фото:

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Білорусь почала будувати залізницю для військових біля кордону з Україною.

У Гомельській області поблизу села Якимівка триває будівництво залізничної інфраструктури, яка зможе приймати військові ешелони. Об'єкт з офіційною назвою «Будівництво полігону в Гомельській області» передбачає окрему залізницю. Замовником виступає Інститут «Військпроект». Про це повідомила білоруська служба «Радіо Свобода» з посиланням на проектну документацію, отриману Спільнотою залізничників Білорусі.

Зазначається, що зводиться під’їзна залізнична колія, яка розрахована на прийом ешелонів до 60 вагонів, а також вантажна платформа з рампою для розвантаження колісної та гусеничної військової техніки. Наразі невідомо, де точно розташовуватиметься новий полігон.

У кінці 2023 року поблизу Гомеля почалося будівництво нової військової бази, де можуть розгорнути 37-му окрему десантно-штурмову бригаду Сил спеціальних операцій Білорусі.

Нагадаємо, у червні президент Володимир Зеленський повідомив про те, що вздовж українського державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів для військових. Йдеться про прикордонні напрямки: Кобринь — Ковель, Іванове — Маневичі, Лунинець — Сарни, Речиця — Коростень та Гомель — Чернігів.