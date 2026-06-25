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Білорусь розбудовує прикордонну воєнну інфраструктуру, інфографіка: Володимир Зеленський

У Білорусі завершується будівництво інфраструктури для розширення агресії проти України — Зеленський

25 чер 2026, 18:45
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У Білорусі під російським впливом здійснюються заходи до потенційного розширення агресії проти України.

Про це сьогодні, 25 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі з очільником Служби зовнішньої розвідки Олегом Луговським.

Вздовж нашого державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, які не мають жодного іншого сенсу, крім воєнного, — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що йдеться про прикордонні напрямки:

  • Кобринь — Ковель;
  • Іванове — Маневичі;
  • Лунинець — Сарни;
  • Речиця — Коростень;
  • Гомель — Чернігів.

Знаємо, що в російських документах це описується саме в контексті завдань так званої «СВО», — зауважив Зеленський.

Зеленський наголосив, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали щодо такої діяльності, а також і щодо всіх інших форматів їхньої колаборації з Росією в інтересах затягування та масштабування війни:

Білорусь знає, які кроки потрібні з її боку для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена. Кроки, спрямовані до деескалації та миру, мають бути зроблені саме білоруською стороною.

Білорусь розбудовує прикордонну воєнну інфраструктуру, інфографіка: Володимир Зеленський

Джерело: Ракурс


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