У Білорусі завершується будівництво інфраструктури для розширення агресії проти України — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n214649-u-bilorusi-zavershuietsya-budivnyctvo-infrastruktury-dlya-rozshyrennya-agresiyi-proty-ukrayiny.htmlРакурс
У Білорусі під російським впливом здійснюються заходи до потенційного розширення агресії проти України.
Про це сьогодні, 25 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі з очільником Служби зовнішньої розвідки Олегом Луговським.
Вздовж нашого державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, які не мають жодного іншого сенсу, крім воєнного, — наголосив Зеленський.
Він зазначив, що йдеться про прикордонні напрямки:
- Кобринь — Ковель;
- Іванове — Маневичі;
- Лунинець — Сарни;
- Речиця — Коростень;
- Гомель — Чернігів.
Знаємо, що в російських документах це описується саме в контексті завдань так званої «СВО», — зауважив Зеленський.
Зеленський наголосив, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали щодо такої діяльності, а також і щодо всіх інших форматів їхньої колаборації з Росією в інтересах затягування та масштабування війни:
Білорусь знає, які кроки потрібні з її боку для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена. Кроки, спрямовані до деескалації та миру, мають бути зроблені саме білоруською стороною.