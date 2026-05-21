Володимир Зеленський пригрозив керівництву Білорусі превентивними діями. Скріншот з відео

Президент Володимир Зеленський попередив керівництво Білорусі про наслідки у разі агресії проти України

У четвер, 21 травня, глава держави відвідав Славутич, де поспілкувався з керівниками громад Київської та Чернігівської областей. Говорили про підтримку людей та посилення захисту, зокрема фортифікацій та посилання кордону. Бо може бути потенційна загроза з Брянської області, а ще РФ планує втягнути у війну Білорусь. Про це Зеленський повідомив у Facebook.

За словами президента, Україна має спроможність для зміцнення та превентивної роботи щодо російських територій, звідки може бути загроза.

Також Зеленський попередив владу Білорусі та російських окупантів про готовність України діяти на випередженняю

У нас є спроможність для зміцнення, є спроможність і превентивно працювати щодо російських територій — звідти може бути загроза, — і щодо фактичного керівництва Білорусі, яке має бути в тонусі, тобто відчувати реально, що наслідки будуть, якщо будуть агресивні дії проти України, проти наших людей, — наголосив він.

Нагадаємо, 20 травня на Ставці верховного головнокомандувача обговорили ймовірність наступальних операцій РФ із Білорусі. Було ухвалено, що підрозділи Сил оборони України будуть збільшені на Чернігівсько-Київському напрямку.

А сьогодні президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна не планує вступати у війну з Україною. Однак він наголосив, що Білорусь буде втягнута у війну, якщо на їх територію буде скоєно агресію.