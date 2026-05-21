Президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Білорусь «не буде втягнута» у війну Росії проти України, заявив білоруський лідер Олександр Лукашенко.

Однак країна може вступити у війну з Україною лише у випадку збройної агресії проти Білорусі. Наразі у цій війні немає потреби. Заяву Лукашенка 21 травня розповсюдило білоруське державне агентство BELTA.

Якщо й будемо ми втягнуті у війну, зокрема, якщо це буде проти України, тільки в одному випадку — якщо вони зроблять проти нас агресію. Ми втягуватися у війну в Україні не збираємося. У цьому немає потреби. Ні цивільної, ні військової, — зазначив Лукашенко.

Він також запропонував президенту Володимиру Зеленському зустрітися «у будь-якій точці» України чи Білорусі, аби обговорити «проблеми білорусько-українських відносин».

Тим часом радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин назвав заяви білоруського диктатора «нічого не вартими» ще з 2022 року та додав, що «спостерігаємо за його діями».

Нагадаємо, 2 травня український президент Володимир Зеленський заявив про специфічну активність на окремих ділянках кордону між Україною та Білоруссю. А вже 20 травня Зеленський провів засідання Ставки, на якому обговорили ймовірність наступальних операцій РФ із Білорусі. Було ухвалено, що українські сили будуть збільшені на Чернігівсько-Київському напрямку.

Джерело: BELTA