Кордон Білорусі з Україною. Фото: AP

У Білорусі будують дороги до України та налагоджують артпозиції — Зеленський

17 кві 2026, 20:29
Країна-агресор Російська Федерація намагається втягнути Білорусь у війну проти України.

У прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України та налагодження артилерійських позицій. Москва вкотре пробуватиме «втягнути у свою війну Білорусь». Такі дані Київ отримав від розвідки. Про це президент Володимир Зеленський 17 квітня повідомив у Telegram.

Глава держави вже доручив «відповідними каналами» застерегти фактичне керівництво Білорусі щодо готовності України захищати свою землю та незалежність.

Характер та наслідки нещодавніх подій у Венесуелі повинні стримувати керівництво Білорусі від помилок, — заявив він.

Зеленський також розповів, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів йому про намагання російських військ провести перегрупування сил. Ймовірно, ворог хоче компенсувати дефіцит особового складу.

У звʼязку із цим стає більш очевидним, для чого на території Білорусі підвищили активність збройних сил, — глава держави.

Нагадаємо, армія Російської Федерації посилили тиск на Сумському напрямку. Окупанти намагаються розширити зони контролю у прикордонних районах. Мова йде про населений пункт Грабовське та на північ від нього.

Джерело: Ракурс


