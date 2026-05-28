Європейським послам продемонстрували іноземні компоненти з російських ракет, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n214094-chastynu-detaley-oreshnika-vygotovyly-v-bilorusi-ofis-prezydenta-foto.html

Ракурс

Представникам європейських держав продемонстрували деталі російських ракет «Циркон», «Калібр», Х-101 та дронів «Герань-2», якими РФ в ніч на 24 травня атакувала Україну.

Про це сьогодні, 28 травня, повідомила прес-служба Офісу президента.

У них містилися компоненти іноземного виробництва, а саме — Швейцарії, Німеччини, США, Великої Британії, Японії, Китаю та інших — виготовлені, зокрема, цього року. Також показали окремі плати з «орєшніка», які містять виключно російські й білоруські компоненти, виготовлені упродовж 2004−2014 років, — вказано в повідомленні.

Уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк наголосив на необхідності «справді зупинити постачання деталей, що надходять до Росії». За його словами, це стане значним ударом по потужностях російського оборонного виробництва.

Власюк наголосив на важливості також посилання контролю над доступом Білорусі до іноземної електроніки: частина компонентів, що їх містили російські ракети, була виготовлена на мінському заводі «Інтеграл», зокрема мікрочипи й плати для крилатих ракет та «орєшніка».

Також українська сторона закликала європейських партнерів посилити координацію в протидії російському «тіньовому флоту». Зокрема, зупиняти та арештовувати судна на підставі матеріалів, зібраних СБУ, Офісом генпрокурора, СЗР та ГУР.