Білорусь вимкнула ретранслятори для «Шахедів», заявив Володимир Зеленський. Фото: ОП

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Ракурс

Ретранслятори на території Білорусі на сьогодні не працюють.

Згідно з доповіддю головнокомандувач Збройних сил України Олександра Сирського та розвідки, ретранслятори, які корегували удари російських БпЛА по Україні, припинили роботу на території Білорусі з 22 червня. Про це президент Володимир Зеленський заявив журналістам 24 червня.

Глава держави додав, що проте наразі невідомо, чи демонтували це обладнання, чи вони все ще залишилось поблизу українського кордону.

Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють, — зазначив він.

Нагадаємо, 19 червня президент Володимир Зеленський заявив, що на кордоні Україні з Білоруссю розміщені ретранслятори, які допомагають РФ коригувати удари безпілотників по українських містах. Український лідер тоді наголосив, що дає тиждень часу самопроголошеному лідеру Білорусі Олександру Лукашенку вимкнути таку техніку, інакше це зробить Україна.