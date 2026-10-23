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Поліція заблокувала підходи до посольства Естонії в Києві. Фото:

Підозрюють замах на теракт: перекрито рух до посольства Естонії в Києві (ВІДЕО)

23 жов 2026, 14:06
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Посольство Естонії в Києві оточили правоохоронці.

У п’ятницю, 23 жовтня, силовики перекрили рух вул. Євгена Чикаленка — між посольством Естонії і відомим київським рестораном «Антверпен». Попередньо відомо, що під будівлю дипломатичного відомства хтось підкинув предмет, схожий на соляний фільтр. Про це з місця події передає кореспондент «Ракурсу».

На місці події працюють вибухотехніки Національної поліції. Попередньо, правоохоронці підозрюють замах на терористичний акт — ст. 15 кримінального кодексу України.

Офіційно про інцидент біля естонського дипломатичного відомства влада або правоохоронці ще не інформували.

Нагадаємо, у жовтні Естонія ввела заборону на перевезення зерна з РФ та Білорусі своєю територією.Заборона на транзит була введена на у відповідь на блокаду Росією експорту зернових з України.

Джерело: Ракурс


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