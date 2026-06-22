Правоохоронці викрили агентів ФСБ, які готували теракт, фото: СБУ

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Двоє агентів ФСБ готували теракт біля однієї з адмінбудівель у Києві.

Про це сьогодні, 22 червня, повідомив прес-центр СБУ.

Служба безпеки та Національна поліція запобігли резонансному теракту в Києві. За результатами дій на випередження затримано двох агентів фсб, які готували підрив однієї з адміністративних будівель у центрі Києва, — розповіли в СБУ.

Як з’ясувало розслідування:

фігуранти заклали саморобний запальний пристрій, який мав спричинити загоряння та вибух генераторної установки біля адмінкорпусу;

активувати механізм вони планували дистанційно, перебуваючи в дорозі у напрямку Білорусі, через яку хотіли втекти до РФ;

після мінування будівлі агенти сіли на пасажирський потяг у напрямку Чернігівщини. Звідти вони планували нелегально перетнути кордон через річку за допомогою надувного човна.

Правоохоронці завчасно викрили зловмисників, задокументували їхні злочини і затримали у поїзді, — зазначили в СБУ.

За матеріалами справи:

підготовкою теракту займалися завербовані ФСБ жителі Києва. Один з них мобілізований, який самовільно залишив військову частину, інший — столичний маркетолог. Обоє потрапили до уваги російських спецслужбістів через Telegram-канали, де публікували коментарі на підтримку кремлівського режиму;

у разі виконання ворожого завдання рашисти обіцяли «евакуювати» агентів на територію РФ з подальшим працевлаштуванням до лав ФСБ;

для здійснення теракту агенти отримали з РФ інструкцію на виготовлення саморобного запального пристрою, який заклали під генератор у Шевченківському районі столиці. За задумом ворога, підрив технологічного обладнання мав спричинити значне вогневе ураження сусідньої адмінбудівлі;

також навпроти місця запланованого теракту агенти встановили замасковану телефонну камеру з віддаленим доступом для ФСБ. Щоб позбутися речових доказів, фігуранти спорядили її другим саморобним вибуховим пристроєм, який планували підірвати після вибуху генератора.

Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони із доказами роботи на ворога та надувний човен для нелегального перетину держкордону, — розповіли в СБУ.

Встановлено, що перед виконанням цього теракту вони виконали низку «тестових» завдань від ворога. Зокрема:

заклали схрон зі зброєю і боєприпасами у лісосмузі в передмісті Києва, а геолокацію з мітками схованки надіслали ФСБ для подальшого використання у підривній діяльності;

агент-військовослужбовець «зливав» ворогу дані військових об'єктів, зокрема одного з полігонів, розташованого там озброєння, кількість військовослужбовців.

Служба безпеки вжила заходи для убезпечення локацій Сил оборони, що цікавили ворога та перебували в зоні активності агентів, — зазначили в СБУ.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу (закінчений замах на вчинення терористичного акту). Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх дій за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.