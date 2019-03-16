Так может выглядеть ледниковый период, фото: Mauricio Antón

https://racurs.ua/n119487-uchenye-obnarujili-neojidannye-prichiny-vozniknoveniya-treh-poslednih-lednikovyh-periodov.html

Ракурс

Три последние ледниковые периоды, возможно, были вызваны тектоническими столкновениями между континентами Земли.

К такому выводу действий группа американских ученых, анализируя тектонические сутуры (швы) в Гималаях, сообщает издание Science Alert.

Новая теория может также предоставить подсказку относительно возможных изменений климата в будущем.

В течение последних 540 млн Земля пережила три крупные ледниковые периоды, в течение которых глобальная температура снижалась, что приводило к формированию крупных ледниковых покровов, выходящих за рамки полярных шапок.

Каждому из последних крупных ледниковых периодов предшествовали столкновения континентальных плит, которые происходили в областях вблизи экватора Земли. Они приводили к тому, что океанические плиты поднимались над континентальными, поднимая десятки тысяч километров океанической породы над поверхностью, в жаркую и влажную тропическую среду. Тепло и влажность тропиков, скорее всего, вызвали химическую реакцию между скалами и атмосферой. В частности, кальций и магний пород реагируют с атмосферной двуокисью углерода, вытягивая этот парниковый газ из атмосферы и связывая его в виде карбонатов, таких как известняк.

При наличии достаточного количества времени эти химические реакции могут охлаждать глобальную температуру и начать ледниковый период.

«Мы считаем, что столкновение континентальных плит на низких широтах является спусковым механизмом для глобального охлаждения, — отмечает доцент Оливер Ягутц из кафедры Земли, атмосферных и планетарных наук Массачусетского технологического института. — Это может происходить на площади 1−5 млн кв. км, что звучит как достаточно большая площадь. Но на самом деле это очень тонкая полоса Земли, которая расположена в нужном месте, что может изменить глобальный климат».

Ученые обнаружили три основных периода формирования сутуров, которые совпадали со временем наступления ледниковых периодов — поздний ордовик (455−440 млн лет назад), пермокарбоновый период (335−280 млн лет назад) и в кайнозойский период (35 млн лет назад).

«Таким образом, каждый раз, когда вы получаете, скажем, 10 тыс. км сутуров в тропиках, вы получаете ледниковый период», — отмечает Ягутц.

По словам ученых, сейчас мы живем в более холодном климате, чем могло бы быть с точки зрения «большой картины», несмотря на быстрое потепление, спровоцированное деятельностью человечества за последние сто лет. Возможно, это вызвано большой зоной сутуров, действующей в наши дни в Индонезии.

Напомним, недавно ученые установили, на какую эпоху станет похожим климат Земли в результате глобального потепления.