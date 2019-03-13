В Нигерии обрушилось здание школы и погребло под обломками около сотни человек. Фото: reuters

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В Нигерии около 100 человек оказались в ловушке в результате обрушения школы. Теперь их пытаются достать из-под обломков.

Обрушившееся трехэтажное здание находится на юго-западе Нигерии в городе Лагос. Трагедия произошла около 10 часов утра по местному времени. Школа была расположена на верхнем этаже этого здания. Сотрудники чрезвычайных служб разбирают обломки и эвакуируют раненых. Точных цифр жертв и пострадавших пока нет. Об этом сообщает reuters.

Это обрушение уже не первое для Нигерии, так как в стране используют дешевые стройматериалы и не уделяют внимание безопасности. Местные власти планировали снести это здание в прошлом году, но жители отказались освободить строение.

Отметим, что два года назад на юго-востоке Нигерии обрушилась церковь. Тогда в результате трагедии погибли более ста человек. В том же году в Лагосе обрушилось пятиэтажное здание и жертвами происшествия стали не менее 30 человек.

Ранее сообщалось, что в конце ноября прошлого года три человека погибли в результате обрушения части многоквартирного дома на западе Азербайджана. Причиной обрушения стал взрыв газа, который уничтожил один из трех блоков жилища.