Консулу Украины разрешили посетить пленных украинских моряков в московском СИЗО «Лефортово» (ВИДЕО)

Украинскому консулу дали разрешение на посещение пленных моряков, фото: «Радіо Свобода»

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Украинскому консулу дали разрешение на посещение в течение 13−15 марта моряков, захваченных Россией в плен во время инцидента в акватории Керченского пролива в конце ноября 2018 года.

Разрешение предоставило руководство московского СИЗО «Лефортово», в котором содержится пленных военнослужащих. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

По ее словам, украинская сторона до сих пор не имеет никакой официальной информации или медицинских документов о состоянии пленных. Зеленко выразила надежду, что это посещение будет разделено на несколько дней и консулу удастся встретиться с каждым из моряков.

«Мы имеем только общую описательную информацию, которая, к сожалению, не дает объективной картины о том, какое их состояние и в какой помощи они нуждаются», — отмечает Зеленко.

Напомним, инцидент в акватории Керченского пролива произошел 25 ноября 2018 года. Тогда российские военнослужащие обстреляли и захватили три корабля ВМС Украины, которые направлялись в украинские порты Азовского моря. Россияне обвиняют захваченных украинских моряков в якобы нарушении границ РФ.