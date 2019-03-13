Депутаты рассматривают факты о коррупции в «Укроборонпроме». Фото: Українські Новини

https://racurs.ua/n119337-komitet-rady-po-voprosam-nacbezopasnosti-rassmatrivaet-informaciu-jurnalistov-rassledovateley.html

Racurs.ua

Информацию, распространенную изданием Bihus.Info, касательно совершения правонарушений при осуществлении закупок предприятиями концерна «Укроборонпром» рассматривают члены парламентской Временной следственной комиссии (ВСК) по вопросам хищений в армии.

Ожидается, что парламентарии изучат обнародованные в СМИ факты злоупотреблений по закупке запчастей, комплектующих и оборудования для предприятий государственного концерна «Укроборонпром» при непосредственном участии бывшего первого замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского и генерального директора «Укроборонпрома» Павла Букина.

Также члены комитета слушают отчет руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры о деятельности ведомств за 2019 год.

Как известно, в феврале журналисты проекта Bihus.Info в программе «Наші гроші» рассказали о закупке контрабандных российских деталей через фирмы-прокладки по завышенным в несколько раз ценам. В 2016—2017 годах украинские предприятия купили российские детали для самолетов Ан-26 с многократной переплатой. В журналистском расследовании фигурировали экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский и его сын Игорь, руководитель фирмы «Оптимумспецдеталь» Андрей Рогоза, гендиректор концерна «Укроборонпром» Павел Букин.

Кроме того, в Bihus.info заявили, что все следственные органы, включая НАБУ, «сливали» дела, связанные с коррупцией в оборонном секторе.