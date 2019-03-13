Масштабный пожар на предприятии в Каменке тушили более четырех часов. Фото: in-news

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Масштабный пожар на предприятии в Каменке Житомирской области тушили более четырех часов. Пожар вспыхнул около 2.50 ночи и охватил более 1 тыс. 400 кв. м. Ликвидировать пламя удалось только в 7.15 утра.

Огонь охватил одно из трех кирпичных зданий частного предприятия, а к моменту приезда пожарных пламя перекинулось на кровлю соседнего помещения. На месте происшествия наблюдалась сильная задымленность. Спасатели сразу вызвали подкрепление. Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Житомирской области.

Два десятка пожарных тушили здание сразу с двух сторону, а также изнутри помещения. В процессе локализации пожара спасатели сбивали пламя с соседних зданий и пытались ликвидировать центр наибольшего горения.

В результате пожара было уничтожено около 200 кв. м. упаковочного помещения и 600 кв. м. кровли.

Причина пожара пока неизвестна, ее пытаются установить специалисты.

Ранее сообщалось, что в Каменке Днепропетровской области вспыхнул пожар на заводе пластиковых изделий. Огонь охватил около 3 тыс. кв. м. Большое количество сырья и готовой пластиковой продукции увеличило горючую нагрузку и вызвало сильное задымление в ангарах. Для ликвидации огня пожарные организовали подачу воды из реки.