Кабмин принял решение выплачивать дополнительную помощь многодетным семьям

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Racurs.ua

С 1 апреля после рождения третьего и последующих детей семьям будут выплачивать дополнительную помощь.

Соответствующее решение на своем сегодняшнем заседании принял Кабинет министров, сообщает «Украинская правда».

Помощь будут получать на детей в возрасте до шести лет. С 1 апреля ее сумма составит 1 тыс. 626 грн в месяц на одного ребенка, с 1 июля — 1 тыс. 699 грн, с 1 декабря — 1 тыс. 779 грн.

По словам главы Министерства социальной политики Андрея Ревы, это решение правительства обусловлено тем, что многодетные семьи имеют высокие шансы попасть в категорию малообеспеченных. Помощь назначать и выплачивать будут органы социальной защиты по месту жительства семьи.

Отмечается, что по состоянию на 1 января этого года в Украине насчитывалось 334 тыс. семей, в которых воспитывается почти 1,131 млн детей.

Напомним, в конце февраля инициативу выплачивать дополнительную помощь на третьего и последующего ребенка озвучил президент Украины Петр Порошенко. Президент предлагал выплачивать несколько большие суммы — в размере прожиточного минимума, который с 1 января в Украине составляет 1 тыс. 853 грн, а до конца года, как ожидается, возрастет до 2 тыс. 27 грн.