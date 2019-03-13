Киев занял 173-е место в рейтинге самых комфортных городов мира. Фото: vseprokiev

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Киев занял 173-е место в рейтинге самых комфортных городов мира, который ежегодно составляет консалтинговая компания Mercer (США). Лидером по уровню качества жизни уже десять лет подряд становится столица Австрии Вена.

В пятерке лидеров оказались: Ванкувер (Канада), Цюрих (Швейцария), Окленд (Новая Зеландия) и Мюнхен (Германия). Столица России заняла 167-е место, а Санкт-Петербург разместился «по соседству» с Киевом — на 174-й строчке. Об этом сообщается на сайте компании.

В конце рейтинга оказалась столица Ирака Багдад, который занял 231-е место. Рядом с ним на пяти последних позициях разместились Хартум (Судан), Порт-о-Пренс (Гаити), Сана (Йемен) и Банги (Центральноафриканская Республика).

Этот рейтинг компания создает для специалистов, которые путешествуют по работе в другие страны.

В прошлом году Вену признал лучшим городом для жизни The Economist. В течение семи лет фаворитом журнала был австралийский Мельбурн, который в топе от Mercer в этом году занял 17-ю позицию.

Ранее сообщалось, что в рейтинге уровня здоровья населения Украина заняла 93-е место из 169 стран. Лидером, по версии Bloomberg, оказалась Испания, а в прошлом году — Италия. Этот рейтинг составляется ежегодно по данным Всемирной организации здравоохранения, Всемирного банка и народонаселения ООН.