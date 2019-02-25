Рейтинг здоровья: Bloomberg определил для Украины 93-е место в мире (ИНФОГРАФИКА)

Привычки питания сделали лидерами рейтинга Испанию и Италию

https://racurs.ua/n118614-reyting-zdorovya-bloomberg-opredelil-dlya-ukrainy-93-e-mesto-v-mire-infografika.html

Racurs.ua

Испания заняла первое место в рейтинге уровня здоровья населения мира, который составил Bloomberg на основании данных Всемирной организации здравоохранения, отдела народонаселения ООН и Всемирного банка. В прошлом году на первом месте была Италия.

Украина в этом рейтинге оказалась на 93-м месте. В общем исследовались данные 169 стран.

В рейтинге Bloomberg учитываются ожидаемая продолжительность жизни, состояние медицины, климатические условия, доступ к чистой воде, количество курильщиков и степень ожирения населения страны.

Что касается бывших стран СССР, то Беларусь заняла 87 место, а Россия — 95-е.

Именно привычки питания сделали лидерами рейтинга Испанию и Италию. Благодаря средиземноморской диете граждане этих стран реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, отмечает издание.

В первой десятке вслед за Испанией расположились Италия, Исландия, Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль.

В Северной Америке Канада (16 место) значительно опередила США (35) и Мексику (53) по ожидаемой продолжительности жизни. Эксперты объяснили это гораздо более низким риском смерти от передозировки наркотиков и самоубийств.

Высокое место Кубы в рейтинге (30) обусловлено развитой системой профилактической медицины.

На африканские государства к югу от Сахары приходится 27 из 30 стран с наиболее нездоровым населением в рейтинге. Самое здоровое население в этом регионе, по данным Bloomberg, живет на Маврикии (74 место в мире).