Сокращение войск, уничтожение воинских частей и боеприпасов: Матиос рассказал о подрывной деятельности Заманы

Владимир Замана и Виктор Янукович

https://racurs.ua/n118613-sokraschenie-voysk-unichtojenie-voinskih-chastey-i-boepripasov-matios-rasskazal-o-podryvnoy.html

Racurs.ua

Владимир Замана, экс-начальник Генштаба ВСУ, был заподозрен в государственной измене после изучения подписанных им документов о сокращении численности подразделений украинских войск и расформировании десятков воинских частей.

В 2012 году, согласно подписанным Заманой директивам, в ВСУ сократили на 4 тыс. 646 человек больше, чем планировалось, сообщил сегодня на брифинге главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Также были расформированы 19 авиационных воинских частей, а 588 единиц военного имущества, в основном зенитно-ракетные комплексы, уничтожили путем разбора и утилизации.

В 2013 году, по указу подозреваемого, украинские войска были сокращены еще на 17 тыс. человек, а также расформировали более 70 воинских частей.

«Расформирование частей и подразделений фактически лишило наше государство противовоздушной обороны», — подчеркнул Матиос.

В связи с этим Заману подозревают в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Ему грозит до 15 лет заключения. Сегодня в Киеве суд должен избрать ему меру пресечения.

В прошлом Замана был командующим ВМС Украины, а с 2012 года — главой Генерального штаба ВСУ. В начале 2014 года он также был секретарем СНБО Украины.