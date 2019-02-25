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Ракурс
Владимир Замана и Виктор Янукович

Сокращение войск, уничтожение воинских частей и боеприпасов: Матиос рассказал о подрывной деятельности Заманы

25 фев 2019, 16:06
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Владимир Замана, экс-начальник Генштаба ВСУ, был заподозрен в государственной измене после изучения подписанных им документов о сокращении численности подразделений украинских войск и расформировании десятков воинских частей.

В 2012 году, согласно подписанным Заманой директивам, в ВСУ сократили на 4 тыс. 646 человек больше, чем планировалось, сообщил сегодня на брифинге главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Также были расформированы 19 авиационных воинских частей, а 588 единиц военного имущества, в основном зенитно-ракетные комплексы, уничтожили путем разбора и утилизации.

В 2013 году, по указу подозреваемого, украинские войска были сокращены еще на 17 тыс. человек, а также расформировали более 70 воинских частей.

«Расформирование частей и подразделений фактически лишило наше государство противовоздушной обороны», — подчеркнул Матиос.

В связи с этим Заману подозревают в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Ему грозит до 15 лет заключения. Сегодня в Киеве суд должен избрать ему меру пресечения.

В прошлом Замана был командующим ВМС Украины, а с 2012 года — главой Генерального штаба ВСУ. В начале 2014 года он также был секретарем СНБО Украины.

Источник: Ракурс


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