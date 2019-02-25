Airbus продемонстрировал возможности своего летающего такси (ВИДЕО)

Аэротакси Vahana, фото — hightech.fm

https://racurs.ua/n118612-airbus-prodemonstriroval-vozmojnosti-svoego-letauschego-taksi-video.html

Racurs.ua

Дочерняя компания компания европейского авиастроительного концерна Airbus (Эйрбас), Vahana, во время летных испытаний продемонстрировала возможности своего аэротакси.

На видео с испытаний можно увидеть, как аппарат переходит из режима вертикального взлета в режим горизонтального полета. Аппарат способен зависать в воздухе, а также резко наклоняться вперед и назад.

Airbus представил дрон-такси в 2018 году. Пользователь сможет вызвать его через мобильное приложение и добраться из одной точки в другую как в городе, так и за его пределами. Например, из Сан-Хосе в Сан-Франциско можно будет долететь за 18 минут, заплатив 77 долл. за 77 км пути.

Во время получасовых летных испытаний аэротакси поднялось на высоту 64 м, а затем резко наклонилось вперед, продолжая движение как дрон. Аэротакси разогналось до 95 км/ч.

Как сообщили разработчики Vahana, прототип аэротакси совершил 50 полноценных тестовых полетов общей продолжительностью более пяти часов. При этом отмечается, что уменьшенная модель аппарата выполнила уже более 1 тыс. полетов общей продолжительностью более 51 ч.

В конце января «Ракурс» сообщал, что первые испытания летающего такси провела компания «Боинг» в США. Испытания аппарата для транспортировки людей в городе прошли успешно.