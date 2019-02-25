Погода в Украине 26 февраля: синоптики прогнозируют снегопады на территории большинства областей (КАРТА)

Погода в Украине 26 февраля. Фото: Вести

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Погода в Украине 26 февраля будет облачной, на территории большинства областей ожидаются снегопады.

Температура воздуха во вторник, 26 февраля, снизится. Ночью столбики термометров покажут от 1° мороза в центральных и западных областях до 3° ниже нуля на юге Украины. Днем на территории всей страны будет плюсовая температура, от 1° тепла на севере до 4−6° выше нуля в западных областях, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 26 февраля будет облачной, днем ​​ожидаются осадки в виде снега. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1° мороза до 1° тепла, днем ​​столбики термометров покажут 1−3° выше нуля.

Во Львове 26 февраля будет облачно, но без осадков. Синоптики прогнозируют 1° мороза ночью. Днем температура воздуха поднимется до 4−6° выше нуля.

Погода в Харькове 26 февраля будет прохладной, ожидаются осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью опустится до 2° мороза, днем ​​будет колебаться от 2 до 4 ° тепла.

В Днепре завтра, 26 февраля, также ожидаются снегопады. Столбики термометров ночью покажут 0−2° мороза, а днем ​​температура воздуха поднимется до 2−4° выше нуля.

Погода в Одессе 26 февраля будет облачной, синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью опустится до 2° мороза, а днем ​​столбики термометров поднимутся до отметки 3−5° тепла.

Метеорологи не прогнозируют магнитные бури в Киеве во вторник, 26 февраля. Геомагнитная обстановка будет спокойной, в течение суток ожидаются лишь небольшие волнения.