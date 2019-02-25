Владимир Замана. Фото: rbc.ua

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Racurs.ua

Экс начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана переформатовал все виды войск на территории Автономной Республики Крым и это привело к значительному преимуществу российской армии над украинской.

Действия Заманы дали российскому флоту значительные преимущества в Севастополе, а Черноморский флот ВМС РФ мог контролировать и блокировать украинские воинские подразделения. Кроме того, значительно уменьшилась боеспособность украинской армии в Крыму. Об этом 25 февраля заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос на брифинге в Киеве.

Он отметил, что Замана приказал расформировать подразделения военной разведки в Крыму, подразделения радиоэлектронной борьбы и связи тоже прекратили работу. Армия была уничтожена настолько, что когда началась оккупация Крыма, то в украинских военкоматах даже не было ни бумажного, ни электронного учета военнослужащих, подлежащих призыву.

Кроме того, экс-начальник Генштаба в начале 2014 года не привел войска в боевую готовность накануне появления так называемых зеленых человечков на полуострове.

Генеральный прокурор Юрий Луценко на собственной странице в Facebook написал, что тогдашняя реформа структуры украинской армии фактически готовила аннексию Крыма и вторжение на Донбасс. По его словам, Замана издал директиву, которой подчинил руководителю Военно-морских сил Украины адмиралу Юрию Ильину все части тактической группы «Крым» ВСУ, что фактически парализовало сопротивление украинских военнослужащих в любое время российской агрессии.

Напомним, сегодня стало известно, что экс-руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана задержан по подозрению в государственной измене. Он руководил ведомством в 2012—2014 годах. Следствие сомневается в том, что Замана присягу на верность народу Украины.