За государственную измену задержан бывший руководитель Генштаба ВСУ

Владимир Замана

https://racurs.ua/n118585-za-gosudarstvennuu-izmenu-zaderjan-byvshiy-rukovoditel-genshtaba-vsu.html

Racurs.ua

Экс-руководитель Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана задержан по подозрению в государственной измене.

Генерала-полковника задержали 25 февраля сотрудники военной прокуратуры совместно с оперативниками Службы безопасности Украины. Об этом сообщают УНН со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

Сейчас правоохранители проводят обыски, суть предъявленных обвинений экс-руководителю Генштаба пока неизвестна.

Как известно, Владимир Замана занимал должность руководителя Генерального штаба ВСУ в период с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года. В течение февраля-июня 2014 года был уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины.

Напомним, в Генеральной прокуратуре заявили, что экс-руководитель Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана фигурирует в деле по убийствам на Майдане в феврале 2014 года.