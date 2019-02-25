Ледяное цунами на Ниагаре разрушает прибрежную линию (ВИДЕО)

Ледяное цунами в Канаде, фото — buffalonews.com

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Необычное стихийное явление наблюдают в эти дни жители небольшого канадского городка Форт-Эри, размещенного в провинции Онтарио (регион реки Ниагары).

В этой местности дуют сильные ветры и вечером 24 февраля жители Форт-Эри заметили, как большие куски льда из реки преодолели бетонную стенку набережной и «выползли» на дорожки парка.

Гигантские куски льда дрейфовали по реке в сторону озера Эри и под действием ветра вывалились на городскую набережную.

Местные власти заявили, что следят за чрезвычайной ситуацией вблизи Ниагары и готовы реагировать на возможное обострение ситуации. Мэрия приготовила оборудование, которым готова разрезать ледяные глыбы и предотвратить распространение стихии на прибрежную территорию.

Ситуация грозит 22 стальным понтонам, которые защищают береговую линию и водозабор Ниагарского энергетического проекта.

Обычно ледовое цунами вызывают весеннее половодье и сильный ветер, которые ускоряют движение льда и провоцируют его распространения из русла рек и озер на окружающую территорию. На этот раз речь идет только о сильном ветре, который ускорил стихийное явление.