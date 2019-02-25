Ледяное цунами на Ниагаре разрушает прибрежную линию (ВИДЕО)https://racurs.ua/n118584-ledyanoe-cunami-na-niagare-razrushaet-pribrejnuu-liniu-video.htmlRacurs.ua
Необычное стихийное явление наблюдают в эти дни жители небольшого канадского городка Форт-Эри, размещенного в провинции Онтарио (регион реки Ниагары).
В этой местности дуют сильные ветры и вечером 24 февраля жители Форт-Эри заметили, как большие куски льда из реки преодолели бетонную стенку набережной и «выползли» на дорожки парка.
Гигантские куски льда дрейфовали по реке в сторону озера Эри и под действием ветра вывалились на городскую набережную.
Местные власти заявили, что следят за чрезвычайной ситуацией вблизи Ниагары и готовы реагировать на возможное обострение ситуации. Мэрия приготовила оборудование, которым готова разрезать ледяные глыбы и предотвратить распространение стихии на прибрежную территорию.
Ситуация грозит 22 стальным понтонам, которые защищают береговую линию и водозабор Ниагарского энергетического проекта.
Обычно ледовое цунами вызывают весеннее половодье и сильный ветер, которые ускоряют движение льда и провоцируют его распространения из русла рек и озер на окружающую территорию. На этот раз речь идет только о сильном ветре, который ускорил стихийное явление.