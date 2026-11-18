Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи. Фото:

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Ракурс

Новий пакет військової допомоги для України надасть Канада.

Вартість ракета становить 120 млн дол. З цієї суми 45 млн канадських дол. (близько 35 млн дол. США) в рамках чеської ініціативи із забезпечення боєприпасами бійців Збройних сил України. Таким чином загальний внесок Канади в цю ініціативу становить вже 500 млн канадських дол. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони Канади.

Майже 62 млн дол. піде на закупівлю для України спеціалізованих датчиків для систем протиповітряної оборони. А на зимове спорядження для українських захисників витратять ще 23 млн дол.

Крім того, Збройним силам України передадуть 1,6 млн боєприпасів калібру 20-мм боєприпасів та 250 тис. індивідуальних сухпайків із запасів канадської армії.

Нагадаємо, 17 листопада Велика Британія оголосила про пакет допомоги Україні на 240 млн фунтів стерлінгів України. У Лондоні схвалили передачу Силам оборони України понад 1 тис. ракет малої дальності з пусковими установками та понад 12 радарів.

А Німеччина та Норвегія у межах програми PURL на суму 300 млн дол. закуплять ракети PAC-2 і PAC-3 для систем ППО Patriot. Також Берлін відправить раніше обіцяні системи IRIS-T, нові радари, боєприпаси для винищувачів F-16 і безпілотники.