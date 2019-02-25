На выборах в парламент Молдовы победила пророссийская партия

В Молдове состоялись выборы в парламент. Фото: Etcetera.media

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Racurs.ua

Победителем парламентских выборов в Молдове стала «Партия социалистов», которая известна своей пророссийской политикой.

Политическая сила, лидером которой является президент Молдовы Игорь Додон лидирует на выборах в парламент. Об этом свидетельствуют предварительные результаты подсчета голосов, обнародованные ЦИК после обработки 97,9% бюллетеней, 25 февраля сообщает «Громадське».

За партию Додона проголосовали 31,39% избирателей, она проходит в парламент по партийному списку. Проевропейский блок оппозиции ACUM получил 26,16% голосов.

На третьем месте «Демократическая партия», которую возглавляет олигарх Влад Плахотнюк. За нее проголосовали 23,97% граждан. Также в парламент проходит партия «Шор», которую возглавляет бизнесмен Илан Шор.

Напомним, 24 февраля в Молдове состоялись выборы в парламент Молдовы. Голосование прошло на 2 тыс. 141 избирательном участке, из них 123 размещенные вне страны. Планируется, что 50 политиков пройдут в парламент по партийным спискам в национальном округе, а 51 депутата изберут по одномандатным округам.