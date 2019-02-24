Спикер парламента Молдовы обвинил Россию в попытках влияния на результаты выборов

Выборы в Молдове. Фото: Aif.md

https://racurs.ua/n118563-spiker-parlamenta-moldovy-obvinil-rossiu-v-popytkah-vliyaniya-na-vybory.html

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Российская Федерация пытается вмешаться в выборы в парламент Молдовы.

О попытках Кремля повлиять на волеизъявление граждан заявил спикер парламента Молдовы Андриан Канду. По его словам, политический характер имеют и несколько договоренностей России с действующим президентом Игорем Додоном, которые носили политический характер. Об этом 24 февраля сообщает «Радіо Свобода».

Полиция информирует, что голосование сейчас происходит в спокойной обстановке, показатели явки на этот момент немного превышают явку на предыдущих выборах четыре года назад. К 12.00 по киевскому времени она превысила 21%, участки закроются в 22.00.

По информации наблюдателей, сейчас лидируют в избирательной гонке президентская Партия социалистов, правящая Демократическая партия и проевропейский Оппозиционный блок ACUM. Также в парламент может попасть партия «ШОР».

Напомним, 24 февраля в 7.00 в Молдове начались выборы в парламент Молдовы. Голосование проходит на 2 тыс. 141 избирательном участке, из них 123 размещены за пределами страны. Планируется, что 50 политиков пройдут в парламент по партийным спискам в национальном округе, а 51 депутата изберут по одномандатным округам.