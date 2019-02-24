Оружейники из Украины примут участие в разработке нового дрона-бомбардировщика

Беспилотный бомбардировщик. Фото: Wikipedia

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Новый беспилотный бомбардировщик большой дальности разработают украинские конструкторы совместно со специалистами из Южной Кореи и Соединенных Штатов Америки.

Саудовская компания Science Technology на международной выставке IDEX 2019, что на днях состоялась в Абу-Даби, заявила о планах разработок и выпуска нового БПЛА. Об этом сообщает онлайн-издание Defence Blog.

Отмечается, что новейший дрон будет свободно продаваться на рынке за относительно невысокую цену. При этом устройство совместит в себе не только дешевизну, но и использование новейших передовых технологий. Беспилотник можно будет использовать для наземных операций, разведки и поисково-спасательных действий, наблюдения, поддержки наземных сил с воздуха, патрулирования морских зон и миссий из внутренней обороны.

В компании Science Technology планируют вооружить дрон противорадиационными, противокорабельными и высокоточными ракетами класса «воздух-земля» и управляемыми бомбами. Планируется, что БПЛА сможет управлять запуском ракет с помощью лазерного наведения.

Напомним, в 2019 году в Украине начинается серийное производство передовых реактивных систем залпового огня «Верба» и ракетного комплекса «Вильха». Первые штатные подразделения, вооруженные новыми системами, будут сформированы уже в этом году.